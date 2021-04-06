الأحد انطلاق التطعيم ضد كورونا في (8) ولايات

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية الإدراة العامة للرعاية الٍصحية الأساسية غرفة عمليات سير حملة التطعيم ضد كورونا عن تنامي التطعيم عبر لقاح كوفيد-19 ليبلغ (63.837) ثلاثة وستون ألف وثمانمئة وسبعة وثلاثون، في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة للجرعات المخصصة للكوادر الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبين التقرير التراكمي للجنة الفنية الوطنية لإدخال لقاح كوفيد-19 منذ 28 مارس حتى الخامس من أبريل عن تطعيم “58.072” من كوادر صحية وكبار سن بولاية الخرطوم، وبلغت أعداد الذين تلقوا اللقاح بولاية الجزيرة حتى 5 أبريل “5.765” حيث تجدر الإشارة أن حملة التطعيم بولاية الجزيرة بدأت بمحليه مدني الكبري مستهدفة فقط الكوادر الصحية لمدة أسبوع ومن ثم انطلقت في كل محليات الولاية من يوم الأحد الماضي لتغطية الكوادر الصحية وكبار السن 60 سنة وما فوق من ذوي الأمراض المزمنة.

وأعلن برنامج إدخال لقاح كوفيد-19 عن انطلاق الحملة يوم الأحد القادم 11 أبريل في 8 ولايات تشمل كل من (نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب كردفان، شمال دارفور، وجنوب دارفور)، وأوضح البرنامج أن اليوم الثلاثاء بدأت تدريبات عدد من الفنيين بالولايات للتعامل مع اللقاح بالطريقة السليمة، وتجهيز مراكز التطعيم وفق الموجهات الوطنية.