البنك المركزي يقرر تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بالسودان

الخرطوم: السوداني

قرر بنك السودان المركزي تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بالسودان وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وتسهيلا للمعاملات المصرفية.

ووجه البنك في منشور عممه اليوم الثلاثاء للمصارف الالتزام بالموجهات رقم المصرفي الدولي (IBAN) واعادة تنظيم حسابات عملائها الداخلية وعمل (IBAN) لكل الحسابات في انظمة خارج الأنظمة المصرفية في فترة أقصاها (6) أشهر من صدور المنشور .

ووجه المنشور المصارف بعمل رقم محلي (BBAN) ورقم حساب للعميل يتكون من 14 حقل.

وكما نص المنشور بتوفير خوارزمية لإنشاء رقم الحساب المصرفي الدولي بما يتفق مع الصيغة المرفقة للحسابات المصرفية ووفقا لمعيار الايزو، واعلان العملاء وتوجيههم باستلام ارقامهم الجديدة وطبع الصيغة الجديدة مع أرقام الحسابات القديمة لأي عميل وتسليمه لهم من أربعة حقول وطباعته لكل عميل مستند.

ووجه المنشور العمل به في جميع المعاملات في مطلع العام 2022م، كما نص على تسليم العملاء (IBAN) لاجراء التحاويل الخارجية بحد اقصى نهاية 2021م ليعتمد رقم (IBAN) ابتداء من أول العام 2022م، واعتماده في جميع الأنظمة والمعاملات الرسمية بنهاية العام 2022م.