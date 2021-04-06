في ذمة الله المخرج التلفزيوني المعروف الأستاذ (بدر الدين حسني)

الخرطوم: السوداني

انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم الثلاثاء، المخرج التلفزيوني المعروف الأستاذ ” بدر الدين حسني” إثر علة صحية.

ينحدر “حسني” من مدينة أمدرمان حي البوستة، بدأ مراحله الدراسية من روضة الاحفاد والتي زامل فيها البروفيسور قاسم بدري، وكانوا من اوائل الاطفال الذين افتتحوا هذه الروضة، درس المرحلة الاولية بمدرسة امدرمان النموذجية ومنها جزء بمدرسة النهضة واكمل تعليمه بمدرسة الانجيلية المصرية ثم الخرطوم الثانوية المصرية.

ومن ثم اتجه إلى القاهرة لدراسة الاعلام، و تخصص في مجال الاخراج التلفزيوني الدرامي والتعليمي وبالاخص الرياضي (إخراج التلفازات والمباريات).

يُعد الفقيد من أميز مخرجي الإذاعة والتلفزيون والمسرح في السودان، و أبدع في مجالات عدة بالتلفزيون القومي في الدراما و المسلسلات و المسرح، و السهرات، منها البرنامج الشهير “فرسان في الميدان”، برفقة الراحل حمدي بدر الدين، و برنامج نسائم الليل الذي قدمه الفريق الراحل ابراهيم أحمد عبدالكريم، كما امتد عمله ليشمل نقل مباريات كرة القدم.

قدمه للعمل بالتلفزيون وزير الاعلام الأسبق البروفيسور علي شمو، وتعلم فن الاخراج من المخرج المصري الكبير “نور الدمرداش”، وري جثمانه الثرى مساء اليوم بمقابر البكري بأمدرمان.