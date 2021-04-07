المريخ يجدد عقد سيف تيري

الخرطوم: السوداني

حسم المريخ في الساعات الأولى من فجر اليوم، مستقبل مهاجمه سيف تيري، وذلك بعد أن تم تجديد عقد اللاعب لمدة ٣ سنوات، حاسماً بذلك الجدل حول بقائه في الكشوفات الحمراء.

وشغل تيري، الوسط الرياضي بعد أن تمكن من تقديم موسم استثنائي مع المريخ خلال النسخة الجارية من البطولة الأفريقية، حيث أحرز أكثر من ٥ أهداف في البطولة جعلته يجلس متربعاً على عرش الهدافين.

وأبدى تيري، سعادة كبيرة في مقر إقامة البعثة بكنشاسا بعد أن تم تجديد عقده، شاكراً الجميع على المشاعر الطيبة والوقفة إلى جانبه.

يُذكر أن تجديد عقد تيري مثل ضربة قوية للهلال للذي كان يرغب في ضم اللاعب وسعى بشتى الطرق من أجل كسب خدماته، بيد أن المفاوضات التي قادها بعض أقطاب المريخ خارج مجلس الإدارة كللت بالنجاح التام مع اللاعب.