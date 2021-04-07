استمرار إحراق أحياء ومعسكرات نازحين بالجنينة

الخرطوم:هبة علي

أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في البلاد احراق معسكر ابوذر بالكامل ومعسكر جامعة زالنجي صباح أمس.

وأشارت إلى نزوح سكان عدد من الأحياء والمعسكرات بالجنينة طيلة الثلاثة أيام الماضية إلي مدرسة قديمة ومنازل بالمدينة.

وقطعت المنسقية في بيان أمس استمرار الهجوم بإطلاق دانات مدفعية ثقيلة وخفيفة منذ الصباح، مع عجز السلطات عن حماية النازحين والمدنيين العزل واتهمتها بالتواطؤ، لافتةً إلى أن مؤسسات الدولة العميقة ما زالت تتحكم في تحركات بعض المسؤولين في الدولة وتعمل في الخفي لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، داعيةً إلى إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية.

وحمّلت المنسقية الحكومة الانتقالية بشقيها السيادي والوزراء، مسؤولية الهجمات، التي ارتكبتها المليشيات المسلحة، ضد النازحين والمدنيين العزل بمدينة الجنينة، بسبب تقاعسها عن تحقيق العدالة في الجرائم الفظيعة السابقة