دفاع البشير لـ(السوداني): المحكمة ترفض (99%) من طلباتنا

الخرطوم: آيات فضل

رفض قاضى المحكمة الخاصة بمحاكمة إنقلاب (1989) أحمد علي أمس طلبا قدمته هيئة دفاع المتهمين باتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو بهيئة الاتهام.

وقال هاشم أبوبكر الجعلي لـ(السوداني) إن هيئة الدفاع لم تستغرب من رفض المحكمة للطلب، وأضاف، ليس لأنه خال من الأسباب لكن، كنا نتوقع أن مصير 99% من الطلبات التي قدمها الدفاع رفضت من قبل المحكمة، موضحا أن هيئة الدفاع تضم محامين يمارسون المحاماة لسنوات عديدة لكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا للمحكمة ما يقنعها.

وتضمن الطلب المرفوض إجراءات قانونية ضد عضو بهيئة الاتهام بسبب صريحه لإحدى الصحف المحلية قال إنه قدح في مهنية زملائه بهيئة الدفاع، وأن يخالف قانون المحاماة.

ورفض قاضي المحكمة طلبا آخر قدمه عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين، التمس فيه تعليق الجلسات أو تحديد جلسات متباعدة بسبب موجة ثالثة لفايروس كورونا.

وقال القاضي ردا على الطلب إنه يتلقى المعلومات من إدراة سجن كوبر الاتحادي فيما يخص إصابات المعتقلين.