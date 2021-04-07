إنهاء اعتصام دام لـ(105) يوم بنيالا

نيالا: محجوب حسون

أعلن والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي عن حل قضية اعتصام الداجو احتجاجا على بيع موقع حجر نالا الأثري بعد أكثر من مائة يوم.

وقال الوالي لدي مخاطبته المعتصمين بمجمع البنوك وسط سوق نيالا أمس إن الموقع سيسجل باسم ولاية جنوب دارفور ضمن المواقع الأثرية لكل أهل السودان وليس للداجو. ولفت مهدي الى أن الموقع باعه النظام السابق و نقل البيع حتى وصل إلى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو والذي باعه لبنك الخليج، لكنه عاد وإلتزم بمنح البنك موقعا آخر ودفع الفروقات للبنك لمعالجة المشكلة.

وأكد رئيس لجنة اعتصام حجر نالا نور الدين مصطفى تمسكهم بالموقع الاثري، وقال، لن نقبل بالتنازل وسنظل باقين فى الموقع حتى لا تطمس هويتنا وتاريخنا، وأضاف أن الموقع خط احمر.

واشار نور الدين الى أن الاعتصام السلمي دخل يومه الـ(105) ، وتساءل عن عدم حضور الوالي طيلة فترة الاعتصام للموقع ، لكنه عاد وقال إن تأت متأخرا خير من أن لا تاتي