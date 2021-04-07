وقف على الأوضاع بالفشقة الصغرى.. ديوان الزكاة يدعم القوات المسلحة مالياً

الفشقة : رحاب فريني

تبرع ديوان الزكاة الاتحادي بـ(27) مليون جنيه للقوات المسلحة، ومليون جنيه لمدرسة ود عاروض بالشريط الحدود إلى جانب 750 ألف للخلاوي بذات المنطقة التابعة للفقشة الصغري، شرق البلاد.

وأعلن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبدالله عثمان وقوفه مع قوات الشعب المسلحة الحارسة لحدود البلاد.

وقال لدي زيارته منطقة ودعاروض بالفشقة الصغرى، نقف خلف قواتنا الباسلة التي دافعت ومازالت تدافع عن الوطن واسترداد الأرض.

وأعلن عثمان عن تقديم الديوان لجرارات ووحدات زراعية لدعم المنتجين بالمنطقة لإخراجهم من دائرة الحاجة ليسهموا في دفع الزكاة في العام المقبل.

و أكد أمين ديوان الزكاة ولاية القضارف الهادي محمد أحمد اهتمام الزكاة بالشريط الحدودي، كاشفا عن تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لمياه الشريط الحدودي، إلى جانب دعم القطاع البستاني بتخصيص 4 تركترات بالتركيز على المرأة والشباب.