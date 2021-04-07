بدء تدريب المشرفين على (ثمرات) بشرق النيل

شرق النيل:يس الترابي

تعقد هذه الأيام ورشة تدريبية كبرى للمشرفين على برنامج ثمرات بمحلية شرق النيل، توطئة للبدء في تنفيذ إجراءاته وصولا للمستحقين لهذه المنحة الاقتصادية الاجتماعية المساندة لأوضاعهم المعيشية.

وقال مشرف البرنامج سالم محمد سالم إنهم ينظمون في هذه الفترة ورشة تدريبية كبرى للمشرفين على ثمرات من كل الوحدات الإدارية التابعة لمحلية شرق النيل بواقع عشرة أفراد من كل وحدة إدارية ليتم تأهيلهم لهذا البرنامج ليكونوا مركزاً له في الوحدات الإدارية، منوهاً إلى أن هذه الدورة التدريبية قد بدأت منذ أسبوع بقاعة صالة قصر الألماظ، وتستمر لمدة شهرين،، وستسهم في تأهيل عدد ستة أشخاص من كل وحدة إدارية ليتعاملوا مع عدد ستة أجهزة حواسيب على أن يكون الأربعة المتبقين في الإشراف العام والمتابعة الميدانية.

وأوضح أن برنامج ثمرات يشمل جميع أفراد الأسرة وسيرتبط المسجلين فيه بالسجل المدني عبر الرقم الوطني، كما يمكن أن تتم معاملات برنامج ثمرات عن طريق الأجهزة الذكية والموبايلات غير الذكية(العادية) ليكون متاحاً للناس كافة، مشيراً في حديثه إلى أن هذا البرنامج سيبدأ فعلياً من الوحدات الإدارية في غضون ثلاثة أشهر.