البرهان يصل العاصمة القطرية الدوحة

الدوحة: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العاصمة القطرية الدوحة، ظهر اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية لدولة قطر تستغرق يومين، تلبيةً للدعوة المقدمة له من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وكان في استقباله بمطار الدوحة الدولي، و زير الدولة بالخارجية سعد بن سلطان المريخي وعدد من المسؤولين القطريين بالإضافة إلى سفير دولة قطر بالخرطوم السيد عبد الرحمن الكبيسي وطاقم سفارة السودان بالدوحة، في مقدمتهم سفير السودان، عبد الرحيم الصديق محمد ورئيس الجالية السودانية بدولة قطر السيد إبراهيم أحمد الحاج.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، كل من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الدفاع الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين ووزير المالية والاقتصاد الوطني. جبريل ابراهيم.

ويشتمل برنامج الزيارة على عدد من اللقاءات والفعاليات، الى جانب عدد من لقاءات ثنائية، يجريها الوزراء المرافقون لرئيس مجلس السيادة مع نظرائهم من الجانب القطري.

ويختتم برنامج الزيارة بجلسة مباحثات رسمية بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.