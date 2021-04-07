أمين عام حكومة غرب دارفور لـ(السوداني): الأوضاع (كَعبة) ولا توجد إحصائية لعدد القتلى

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف أمين عام حكومة ولاية غرب دارفور، محمد زكريا محمد، أن الأحداث التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية أدت إلى ارتفاع نسبة النزوح وحرق عدد من المعسكرات.

وقال زكريا في تصريح خاص لـ(السوداني)، إن الأوضاع (كَعبة) وغير مُستقرة، حيث تعيش ولايتة حالة من الخوف والذُعر، ونوّه إلى ارتفاع عدد القتلى بين الطرفين ولا توجد إحصائية لحصرهم، وأَكَّد انعدام تام للأدوية بالمستشفيات ونقص حاد في الكوادر الطبية، وكشف عن أنّ انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الأحداث أثَّر على إنقاذ وعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات، مؤكداً استمرار المواجهات بين الطرفين وعلو صوت الذخيرة بالأحياء حتى الآن، مُشيراً إلى أن مواطني الولاية يعيشون في ظروف بالغة التعقيد كالجوع، العطش، الظلام وانفلات الأمن.