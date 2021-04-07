عبده فزع يكتب: في بطولة إفريقيا.. المريخ يحرج حامل اللقب ويودع بشرف

لا ندري لماذا لم يلعب الهلال والمريخ مبارياتهما في دوري المجموعات الإفريقي، كما لعبا أمام صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري حامل اللقب وثالث أفضل أندية العالم، والحقيقة لو فعلا ذلك لكان لهما شأن آخر في المجموعتين الأولى والثانية، والدليل أن الهلال والمريخ في مباراتيهما مع صن داونز والأهلي المصري صالاا وجالاا في داخل الملعب ووجدا الفرص تباعاً وفشلا في استثمار الفرص، بينما اكتفى المريخ بتسجيل هدفين؛ إلا أنه لم يحافظ عليهما ليفرض الضيوف التعادل السلبي والإيجابي على القمة بارضهما ووسط جمهورهما.

هذا ما ينقص الهلال في ضياع هجماته

ما ينقص خط وسط الهلال غياب البدء في بناء الهجمات وتطويرها في منتصف الفريق المنافس، ويحتاج وسط الأزرق إلى لاعب يجيد نقل الكرة بسرعة للمهاجمين.

الهلال مطالب بالاستفادة من درس المريخ

تفاجأ لاعبو الأهلي المصري بمستوى المريخ، وأنه ليس ذلك الفريق الذي واجهوه بالقاهرة وهزموه بثلاثية نظيفة، وكان يعاني من مشكلات فنية بالغة، وهو ما أدى إلى سخرية الإعلام المصري من المريخ، وهذا ما أدى إلى توتر لاعبي الأهلي، وما حدث في مباراة المريخ والأهلي المصري يعتبر درساً مجانياً للهلال قبل مباراته مع الغربان الكنغولية في المباراة المصيرية للأزرق يوم الجمعة المقبل بالكنغو الديمقراطية والتي تحدد مصير الهلال في الاستمرار في البطولة الإفريقية من عدمها.

المريخ تفوق في منطقة العمليات

تألق لافت لطيفور وتوني وبخيت

منذ بداية المباراة وضح امتلاك المريخ لمنطقة وسط الملعب وظهرت سيطرته واضحة على مجريات اللعب ونجح الثلاثي عمار طيفور والنيجري توني وبخيت خميس في أداء المهام المكلفين بها بامتياز لما يتمتعون به من امكانات فنية ومهارية كبيرة، إضافة إلى رمضان عجب الذي شكل خطورة كبيرة على الدفاع الأهلاوي وخطف هدفاً رأسياً بديعاً.

ضياء الدين نجح في الدفاع باقتدار

نجح لاعب وسط المريخ المدافع ضياءالدين في سد الفراغ الذي تركه زميله المدافع تمبش بعد استبداله بسبب الإصابة، وأدى ضياء الدين مهمته وواجبه باقتدار لدرجة جعلت الكثيرين يطالبون ببقائه في موقعه ومركزه الجديد.

في جولة المصير

مهمة غامضة للهلال وبلوزداد بالكنغو وجنوب إفريقيا

في الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات الإفريقي وفي المجموعة الثانية سيلعب الهلال (4) نقاط وشباب بلوزداد الجزائري (6) نقاط مباراتين مجهولتين وغامضتين خارج ملعبيهما أمام مازمبي الكنغولي (3) نقاط وصن داونز الجنوب إفريقي الذي صعد إلى دور الثمانية مبكراً وله (13) نقطة ليصبح أمر الفريق الثاني الذي سيرافقه من هذه المجموعة معلقاً حتى الجولة الاخيرة.

دفاع المريخ والحكم يهديا التعادل للأهلي

نبارك للأهلي المصري النقطة الغالية التي حصل عليها من مبارته أمام مريخ السودان بمساعده الحكم الإثيوبي الدولي باملاك، الذي حدد وجهة المباراة في دقائقها الأخيرة باحتسابه لضربة جزاء ظالمة على المريخ، بجانب إسرافه في منح لاعبيه عدة بطاقات صفراء، وإن كان ذلك لا يمنع مسؤولية دفاع المريخ في مساعدة الأهلي في الخروج بالتعادل.

فريق القرن أفلت من خسارة تاريخية

كان يمكن أن يلحق المريخ هزيمة تاريخية بفريق القرن، تهين الأهلي المصري حامل اللقب، وتكسر كبرياءه، وتتحدث بها الأجيال للاحقة.

استمرار مسلسل التعادلات في القمة

لحق المريخ بالهلال في استمرار عرض مسلسل التعادلات في البطولة الإفريقية حيث حصل المريخ على النقطة الثانية بعد تعادله مع الأهلي المصري حامل اللقب 2/2 وكان الهلال قد حصل على النقطة الرابعة إثر تعادله السلبي بملعبه أمام صن داونز الجنوب إفريقي حيث لم ينجح الهلال والمريخ في تحقيق أي فوز في الجولات الخمس الماضية.

بعد ثلاثية القاهرة

حامل اللقب لم يحترم المريخ

لم تجيء نتيجة الأهلي المصري حامل لقب البطولة الإفريقية كما كان يسعى الأهلاوية حيث توقع كثيرون وتأهبوا لمتابعة مباراة من طرف واحد ومواجهة عامرة بالأهداف الأهلاوية في شباك المريخ بعد ثلاثية مباراة القاهرة، فيما اختارت الكرة سيناريو مختلفاً كان بطله المريخ الذي قدم أقوى وأجمل مبارياته خلال مشواره في البطولة.

تعادل ظالم للمريخ وتيري يتلاعب بدفاع الأهلي

كانت مباراة المريخ والأهلي المصري حامل اللقب البطولة الافريقية وثالث أندية العالم من طرف المريخ في أغلب أوقاتها وصال لاعبوه وجالوا وسجلوا هدفين وكان يمكن مضاعفتها بعد أن تلاعب مهاجم المريخ الخطير سيف تيري بدفاع الأهلي الذي وقف يتفرج ويتعذب ولا يستطيع لاعبوه استخلاص الكرة من بين أقدام لاعبي المريخ وحتى عندما تصل إليهم لا يعرفون ماذا يفعلون بها.

أهلي القرن في خطر

يبدو أن هناك أسباباً فنية وراء الأداء المتواضع للأهلي المصري حامل البطولة الإفريقية و ربما هناك حمل بدني زائد على اللاعبين و بالتالي ظهر البطء واضحاً في الملعب وربما الحمل البدني ضعيف وهذا ما يؤدي إلى نفس النتيجة السابقة والسؤال بعد العرض الباهت للأهلي هو ماذا يخبئ القدر للأهلي بعد صعوده إلى دور الثمانية .

البرتقالي لعب بعقول دفاعية

مشكلة الغربال في هجوم الهلال

كانت مشكلة مهاجم الهلال وهدافه الخطير محمد عبدالرحمن الغربال هي عدم وصول الكرات السهلة إليه في مباراة صن داونز وتحديداً داخل منطقة الجزاء فكان الغربال يضطر للعودة إلى الجانب الأيمن لتسلم الكرة دون أن تكون هناك مساندة من الخلف بعد أن دفع مدرب الهلال البرتقالي ريكاردو بتشكيل يغلب على عناصره الطابع الدفاعي .

المريخ يدفع ثمن الأهداف القاتلة كالعادة

فشل المريخ في المحافظة على تفوقه وفوزه في العشر دقائق الأخيرة لتستقبل شباكه هدفين قاتلين كعادة أنديتنا دائماً في البطولات الإفريقية نتيجة للتوهان وفقدان التركيز والاسترخاء بعد ضمان الفوز المبكراً ولم يصدق لاعبو المريخ تسجيل الأهلي لهدفين.

العجب خطف هدفاً وأضاع هدف الأمان

نجح لاعب المريخ رمضان عجب في خطف الهدف الأول لفريقه بضربة رأس قوية لم يراها حارس الأهلي الشناوي إلا داخل الشباك، وأخفق العجب في تسجيل هدف الأمان الثالث لفريقه بعد أهداره ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول. ويبدو أن لاعبي المريخ لم يصدقوا أو يتوقعوا أن يسجل الأهلي هدفين مباغتين أحدهما من ضربة جزاء.

سوء التمركز في دفاع المريخ

هناك بعض الأخطاء في دفاع المريخ الناتجة في عدم التمركز الجيد وغياب التركيز من بعض اللاعبين إضافة إلى قلة خبرة الحارس محمد مصطفى.

سيطرة شكلية للهلال بلا مكاسب هجومية

رغم أن الهلال سيطر على أغلب فترات مباراته مع صن داونز فأنها سيطرة شكلية لم تتحقق منها مكاسب هجومية رغم إضاعة الهلال لعدة فرص بحلول فردية.

دفاع الأهلي أصيب بالذعر والارتباك

أصيب دفاع الأهلي المصري بالذعر والارتباك وكان مرماه من السهل اختراقه وتهديده، والأخطاء الدفاعية من السهل وقوعها، ويكفي أن مهاجم المريخ سيف تيري كان يمكن أن يسجل ثلاثة أهداف هاترك لوحده، لكنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد.

لماذا يلعب الهلال بمهاجم واحد؟

لم نجد سبباً واحداً يجعل الهلال يلعب بمهاجم وحيد في مقدمته الهجومية فوجود مهاجم ثان بجوار محمد عبدالرحمن يخفف الضغط عليه.

الهدف الثالث كان مشكلة المريخ

لا شك أن توقيت الهدفين اللذين سجلهما المريخ سلاح ذو حدين، الحد الأول وهو ما حدث أن لاعبي المريخ زاد حرصهم على النتيجة خشية هدف مباغت يمكن أن يقلب الأوضاع راساً على عقب، فالهدف سيكون دعماً قوياً للفريق. والحد الثاني وهو ما حدث أن ينهار دفاع المريخ في الدقائق العشرة الأخير بسبب فقدان التركيز والشرود الذهني بعد ضمان الفوز مبكراً.

توني والعجب وبخيت يتألقون

أجاد لاعبو المريخ بأدائهم الرجولي وحماستهم وقدموا مباراة كبيرة وكان أكثرهم تألقاً النيجري توني أوجو ورمضان عجب وبخيت خميس والذين ساهموا في صناعة الفرص لزملائهم المهاجمين وكان يفترض أن يحقق المريخ فوزاً أكبر مما حدث.

المريخ يملك أفضل اللاعبين

لاشك أن فريق المريخ يضم في صفوفه أفضل اللاعبين في الساحة بخبراتهم ومهاراتهم ومواهبهم، ولكن من الواضح أن مشكلتهم الأساسية نفسية بالدرجة الأولى.

الهلال يتربص بالغربان

الحسم المبكر لصن داونز وسيمبا

تصدر صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الثانية كأول المتأهلين برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد سيمبا التنزاني أيضاً متصدر المجموعة الأولى ويلحق به الأهلي المصري حامل اللقب بعد تعادله مع المريخ رافعاً رصيده إلى 8 نقاط وتبقى البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بين الهلال وشباب بلوزداد الجزائري ويبدو أن الوضع سيكون ساخناً في الجولة السادسة والأخيرة حيث يحل الهلال 4 نقاط ضيفاً على مازمبي الكنغولي مبكراً وله 3 نقاط بينما يستضيف صن داونز فريق شباب بلوزداد الجزائري برصيد 6 نقاط وكان الفريق الجزائري قد خسر المباراة الأولى أمام صن داونز بخماسية.

بفضل البرتقالي والانجليزي

تغيير كبير في أداء الهلال والمريخ

لا يختلف اثنان أن هناك تغييراً في أداء الهلال والمريخ رغم الفترة القصيرة التي أمضاها البرتقالي ريكاردوا مع الهلال، والانجليزي كلارك مع المريخ، ويبدو أن الامور سوف تصبح أفضل خلال الفترة القادمة.