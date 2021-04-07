المريخ يجري مرانه الأول بملعب الشهداء ب”كينشاسا”

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ مرانه الأول بملعب الشهداء بالعاصمة الكنغولية كينشاسا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الكنغو السادسة والنصف بتوقيت السودان مساء امس ( الثلاثاء) ، وإشتمل المران الذي أشرف عليه المدير الفني الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون على تدريبات بدنية أشرف عليها المعد البدني المصري إسلام جمال إضافة للتدرب بالكرة وكان المعد البدني قد أخضع اللاعبين صباح امس لتمارين سباحة لرفع معدلات اللياقة البدنية ومن المنتظر أن يواصل المريخ تدريباته لحين مواجهة فيتا كلوب الكنغولي يوم الجمعة المقبل، وشهد المران حضور رئيس بعثة المريخ عضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر عبدالرحيم نقد إضافة لوفد ممثل للسفار السودانية بالكنغو حيث زار الوفد أمس البعثة عقب وصولها وشكل حضوراً في مران اليوم بملعب الشهداء الذي سيشهد مواجهة المريخ ومضيفه فيتا كلوب الكنغولي في ختام مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.