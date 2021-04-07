الهلال يودع ملعبه بمران متعدد الأغراض

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس بملعبه في امدرمان حصة تدريبية هي الأخيرة قبل التوجه فجر اليوم إلى الكونغو لمقابلة فريق مازيمبي عصر الجمعة المقبلة في الجولة السادسة والاخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2021 م، وشهد مران الهلال (28) لاعبا اختارهم البرتغالي ريكاردو فورموسينو لمرافقة بعثة الهلال صباح اليوم إلى الكونغو.

وإشتمل مران الهلال على تنفيذ تدريبات بدنية تحت إشراف الطاقم الفني، بينما قسم بقية اللاعبين إلى مجموعتين وتدربت مجموعة مع الكابتن كمال الشغيل واخرى مع البرتغالي ريكاردو فورموسينو ، وتدرب حراس المرمى باستخدام العلامات.

هذا ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال صباح اليوم إلى الكونغو بطائرة خاصة ببعثة كبيرة تضم (28) لاعبا، إضافة لاعضاء البعثة الإدارية والطاقم الفني للهلال.

وهنالك سيجري الهلال مرانه الرئيسي عصر اليوم فيما سيختتم الفريق تدريباته التحضيرية عصر الغد بملعب المباراة.