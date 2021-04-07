بالفيديو: مجموعة تقتحم مدرسة بالدروشاب وتحرق منهج التاريخ

الخرطوم: السوداني

أضرمت مجموعة من الأشخاص، النار على كتاب التاريخ للفصل السادس بمدرسة “سمية بت الخياط” الأساسية بالدروشاب.

وقالت مديرة المدرسة أحلام إبراهيم سعيد لـ(السوداني)، إنَّه وصل ما يقارب الـ20 شخصاً إلى مباني المدرسة، ودخلوا فوراً إلى الفصل السادس ووجدوا الحصة “تاريخ”، وطلبوا من الطالبات منحهم الكتاب، قبل أن يتم إحراقه.

وأوضحت أن ذات المجموعة حضرت إليها قبل أسبوع، واستفسرت عن التاريخ، ما إذا كانت المدرسة تدرس المادة، وأفادتهم بأن هناك دروساً ملغية، وتابعت: “طلبوا مني سحب الكتاب من الطالبات وعدم تدريسه بتوجيه من مكتب التعليم”، وطلبت منهم الذهاب إلى مكتب التعليم لتدوين حجتهم.

ومضت قائلة: عندما طلبت منهم عدم حرق الكتاب تفوّهوا بإساءات للحكومة، وقالوا إنهم أولياء أمور الطالبات ولجنة المساجد، ولجان المقاومة – السامراب.