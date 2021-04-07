الاتصالات تقيم ورشة حول تقنية البلوكجين مواكبة لأحدث التقنيات العالمية

الخرطوم: السوداني

يشرف وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، ورشة عمل تقنية البلوكجين المقامه في يومي 8-9 ابريل بفندق السلام روتانا والتي تنظمها منظومة البلوكجين الزائرة للبلاد بقيادة رئيس المنظومة السيد جيمي نجوين وفريق عمله، في اطار انفتاح وعودة السودان للعالم بعد انقطاع دام ثلاثين عاما من المقاطعة والتي حجبت السودان من استخدام التقنيات الحديثة ونقل التكنولوجيا وتبادل التجارب.

وتأتي الفعالية تماشيا مع توجهات وزارة الاتصالات والتحول الرقمي واستراتيجيتها للتحول الرقمي و تهيئة المناخ المناسب لنقل التكنولوجيا وجذب الشركات الكبرى في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والانفتاح على احدث التقنيات العالمية والاستفادة منها في مشاريع التحول الرقمي وتطوير القطاع الحكومي وفتح الفرص للقطاع الخاص السوداني في التواصل مع كبريات الشركات العالميه وبيوت الخبرة لنقل التكنولوجيا.

وتعتبر تقنية البلوكجين من احدث موجات الرقمنة وهي تعنى باعادة تعريف الثقه والضمان والشفافيه وعدم وجود وسيط في المعاملات بين الاطراف ذات الصلة مما يحارب الفساد ويضمن الموثوقية في المعاملات الرقميه، وهي احد التقنيات الداعمة لمشروعات التحول الرقمي في السودان حسب استراتيجية وزارة الاتصالات والتحول الرقمي.