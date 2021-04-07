المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف “فيفا” ويحتل المركز 123 عالمياً

الخرطوم: السوداني

تقدم المنتخب السوداني في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر من مركز الاحصاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم الأربعاء، واحتل المنتخب المركز 123، بعد أن كان في المركز 127 خلال التصنيف الصادر في شهر فبراير الماضي.

وخاض المنتخب مباراتين بين فبراير وابريل في تصفيات امم افريقيا2021، وفاز فيهما على ساوتومي وجنوب افريقيا بنتيجة “2-0″، وتأهل إلى نهائيات امم افريقيا الكاميرون.

وجاء المنتخب خلال التصنيف في المركز 33 افريقياً.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته الدولية المقبلة في تصفيات كاس العالم 2022، امام المغرب احد ايام “5،6،7،8 يونيو”.

وكانت لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة الدكتور حسن برقو قد أجازت خطة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هوبير فيلود والمدرب العام خالد بخيت، للتحضير لتصفيات كاس العالم، والتي تحتوي على معسكر قصير في الخرطوم بين 16 الى 20 مايو 2021، قبل ان يخوض المنتخب مباراة ودية دولية بين 31 مايو الى 4 يونيو.