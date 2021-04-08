الفاو تتجه لتشييد مصنع للألبان بكسلا

الخرطوم: السوداني

كشف المدير القطري لمنظمة الفاو بابا قانا أحمدو انهم بصدد تشييد بنيات اساسية لمصنع الألبان بولاية كسلا للاستفادة من أعداد الابقار والقيام بتصنيع منتجات الالبان المختلفة وتسويقها للاستهلاك المحلي للمساعدة في تخفيف امراض سوء التغذية بالمنطقة.

واشار في لقاء مع والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الطيب محمد الشيخ مترئسا وفد منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) الى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الولاية والتي يمكن من خلالها تأمين الجوانب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد استعداد المنظمة الكامل لتقديم الدعم اللازم لانجاح الخطط الموضوعة من قبل الولاية في مختلف المجالات.

وقال إن الزيارة تهدف لمتابعة المزارعين المتأثرين بفيضانات الموسم السابق وفقدوا اراضيهم وحيواناتهم حيث تم دعمهم ماليا وتقديم بعض الامدادات لهم ليتعافوا من تلك الكارثة.

وتم خلال اللقاء استعراض حجم وشكل التدخلات المطلوبة من قبل المنظمة التي تشمل مجالات التدريب ودعم البنيات التحتية وتغيير التركيبة المحصولية وتوفير مصادر للطاقة البديلة ونظم الري الحديثة و المشروعات التي نفذتها(الفاو) منذ العام (2005) وتحويل برامجها للطوارئ الى برامج للتنمية بالإضافة الى دعم المنظمة لسكرتارية الأمن الغذائي بالولاية والمتأثرين بفيضان القاش وقطاع الثروة الحيوانية على مستوى مكافحة الأوبئة وتطعيم الحيوان وتصنيع الألبان والاستزراع السمكي.

وأكد الوالي استعداد الولاية للتعاون مع المنظمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج عبرالقطاعات المختلفة.