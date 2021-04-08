تبرعات مالية من الزكاة للعائدين من أثيوبيا بالفشقة

الفشقة الكبري : رحاب فريني

اعلن امين ديوان الزكاة الاتحادي مولانا احمد عبدالله عثمان تبرعه للقوات المسلحة بمبلغ (27) مليار إضافة لتبرعه للعائدين بمبلغ ( 50) الف جنيه لكل اسرة

وقال لدي مخاطبته العائدين من اثيوبيا بمنطقة الفشقة الكبرى ان القيادة السابقة كانت جبانة وفرطت في اراضي السودان.

وحيا القوات المسلحة باسترداد اراضي السودان بالفشقة، مؤكدا ان ديوان الزكاة هو دولة الفقراء والمساكين، مؤكدا جاهزية الديوان لاعمار الاراضي المحررة مع القوات المسلحة عبر المشاريع الزراعية بتوفير التركتورات والمعدات الزراعية كالزراعات وغيرها ، مؤكدا بان هذه النفرة وفرت (٨) تراكتورات للفشقة الكبرى والصغرى ٠

واشار امين ديوان الزكاة بالقضارف الهادي محمد احمد الى ضرورة إنشاء مكتب ومخازن في المنطقة، مشيرا الى ان القوات المسلحة قدمت لديوان الزكاة بالقضارف خدمة كبيرة بعد تحرير هذه الأراضي وعودتها الى حضن الوطن بجانب أنها منعت التهريب و تسرب هذه المحاصيل الى اثيوبيا، مؤكدا ان انتشار القوات اوقف هذه العادات السالبة.

ودعا المدير التنفيذي لمحلية الفشقة الكبرى يعقوب محمد العبيد الى ضرورة الاهتمام بهذه المنطقة الغنية بمواردها الزراعية، مبينا انهم سعداء بمشروعات ديوان الزكاة التي عمت محلية الفشقة الكبرى و حيا العبيد القوات المسلحة . و في ذات السياق اوضح مدير الموارد البشرية والمالية بديوان الزكاة الاتحادي الزاكي ابكر ان إدارته سوف تسعى الى تشييد المنشآت و توفير وسائل الحركة في منطقة الفشقة، مشيدا بالقوات المسلحة التي حررت هذه المناطق . من جانبه حيا والي القضارف د سليمان علي القوات المسلحة التي حررت اراضي السودان بالفشقة واكد اعمار هذه المناطق والاهتمام بالعائدين بتوفير الخدمات الصحية الضرورية ، واشاد سليمان بوقوف ديوان الزكاة مع الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية ،داعيا كافة الجهات ذات الصلة لبناء سودان جديد قوامه العدل والحرية والسلام .