وفرة وركود شرائي للسلع الرمضانية بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية الرمضانية وفرة في حجم العرض وضعف القوى الشرائية ، وعزا بعض التجار ذلك للغلاء وعدم مقدرة المواطن على شراء احتياجاته من السلع .

واكد رئيس تجار الجمله بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني) وفرة كافة اصناف البضائع بالاسواق ، متوقعا حدوث زيادة في السلع الجديدة نتيجة لارتفاع سعر الدولار الجمركي ، مبينا ان سعر كيلو العدس (500) جنيه وسعر جوال السكر المستورد استقر في (10,600) جنيه اما سعر جوال كنانة (12) الف جنيه ، لافتا لضعف الطلب على السلع ما انعكس على ركود الاسواق

وقال تاجر سلع ببحري ابراهيم طلب ان هنالك استقرارا في اسعار السلع وركود في الحركة التجارية ، مبينا ان سعر زيت شمس عبوة (4) وربع بسعر (3,200) جنيه اما زيت يارا (3,700) جنيه ، فيما تراجع سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع الى (4,250) جنيه بدلاعن (4,5) الف جنيه وسعر رطل البن (450) جنيها ، منوها الى ان الجمعيات التعاونيات انعكست على ركود السوق ، مبينا ان سعر قطعة قمرالدين (750) جنيها اما كيلو الزبيب (1,200) جنيه .

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك ان هنالك زيادة كبيرة في سلع رمضان ومنها الكبكبي سعر الربع (3,600) جنيه اما ربع الفول المصري (4,100) جنيه والشاي عبوة (450) جراما (700) جنيه أما عبوة (225) جراما من (250) جنيها لسعر القطاعي وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلا (13) الف جنيه واستقر بكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو في(2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيها .

اكد تاجر سلع بالسوق العربي عثمان ابراهيم لـ(السوداني) استقرار اسعار السلع بالاسواق وركود حركة البيع ، متوقعا زيادة في الاسعار عقب ارتفاع الدولار الجمركي ، مبينا ان سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع من (3,200) الى (4,5)الف جنيه فيما استقرسعر زنة (1) كيلو في (1,600) جنيه فيما تراجع سعر السكر من (14) الى (11,700) جنيه لزنة (50) كيلو

وشكا ابراهيم من حدوث ركود عام في الاسواق رغم اقتراب رمضان ، مبينا ان سعر دستة صابون الاستحمام من لوكس (2,750) جنيه والقطعه (280) جنيها وسعر صابون الغسيل وزن (200) جرام (60) جنيها للقطعة واستقر سعر معجون سيجنال وزن (120) جرام في سعر (340) جنيها ، و سعر كيلو الارز المصري (280) جنيها وقفز سعر كيلو العدس من (380) الى (500) جنيه .