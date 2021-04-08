وجه صفعة قوية لنده التقليدي المريخ يقطع الطريق ويجدد تعاقد هدافه الأول (تيري)

الخرطوم : السوداني

قطع المريخ الطريق على الاندية الراغبة في التعاقد مع مهاجمه الاول سيف تيري وذلك بعد ان تمكن من تجديد التعاقد معه لمدة عامين بمقر إقامة البعثة الحمراء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الساعات الأولى من فجر أمس ( الأربعاء).

ووقع المهاجم الاول، وهداف النسخة الجارية من البطولة الافريقية على عقد يربطه بالمريخ حتى يونيو 2023

ووفقاً للكواليس التي تحصلت عليها ( السوداني) فإن الخطوة تمت بعد الاتفاق الذي جرى بين بعض الشخصيات التي ظلت طوال الأيام الماضية في حالة تواصل وتفاوض مستمر مع اللاعب وأبرزها رئيس رابطة المريخ بدولة قطر مولانا مجذوب المجذوب الى جانب شخصيات أخرى.

وبحسب مقربين من اللاعب فان الاخير تسلم مقدم عقد عبارة عن 250 ألف دولار عبارة عن مبلغ بطرف رئيس النادي آدم سوداكال بينما ينتظر ان يتسلم مبلغا آخر وهو 350 ألف دولار ليكون إجمالي الصفقة هو 600 ألف دولار.

ويتيح العقد الجديد المبرم مع اللاعب للمريخ تسويقه حال الحصول على عرض خارجي مميز في غضون الفترة القادمة.

ويستهدف المهاجم سيف تيري الاحتراف بأحد الأندية العربية وبحسب مقربين فإن اللاعب يملك عروضاً جادة من مصر.

بينما حصلت ( السوداني) على معلومات مؤكدة تشير بأن سيف تيري مطلوب في الدوري الاماراتي بواسطة أحد الاندية المعروفة والتي ترغب في خطب ود اللاعب وينتظر ان تكشف الايام القادمة الكثير من الحيثيات بشان عرض النادي.