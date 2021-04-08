الاحمر يطيح بـ الأوغندي سعيدي من كشوفاته

في خطوة مفاجئة، اعلن المريخ فسخ تعاقد لاعب الوسط الأوغندي سعيدي شونيه الذي تم التعاقد معه خلال فترة التسجيلات الماضية.

ووفقا لبيان النادي فإن فسخ التعاقد جاء بناء على توصية المدير الفني الانجليزي لي كلارك، الى جانب مساعي النادي في التعاقد مع محترف أجنبي خلال فترة التسجيلات المرتقبة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب سعيدي ان سوداكال اجتمع بالاخير وأخطره برغبة النادي في فسخ تعاقد كاشفا النقاب عن ترحيب اللاعب وعدم ممانعته في الخطو بعد التاكيد على ضرورة الحصول على كافة حقوقه.

وأشار المصدر الى أن شونيه لم يمنح الفرصة الكافية مع المريخ ويفكر في الاحتراف في أندية عربية أخرى حالما حصل على عرض مميز في الفترة القادمة.