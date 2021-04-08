حمدوك: التدخلات الاقتصادية السريعة وإجراء الإصلاحات من أهم أهداف الانتقالية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن التدخلات الاقتصادية السريعة وإجراء الإصلاحات وتخفيف آثارها على المواطنين من أهم أهداف حكومة الفترة الانتقالية.

وأوضح لدى مخاطبته، فاتحة أعمال المنتدى الأول للصمغ العربي بالأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على رؤى استراتيجية تهدف إلى بناء أرضية صلبة للتحول الهيكلي المرتبط بالتصنيع وسلاسل القيمة المرتبطة بدورها بموارد الطبيعية في الأحزمة التنموية الخمس، مشيرة الى أنها تمثل تنوع السودان الفريد وحزام الصمغ العربي إحداها، تحقيقاً للتنمية المتوازنة العادلة ونهضة الريف والهجرة المعاكسة من الحضر إلى الريف الجديد والمشاريع الإنتاجية، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمنتجين ووضع السياسة السعرية المناسبة لرفع دخلهم، فضلاً عن العمل على وضع سياسة تمويلية لتمويل القطاع من القطاع البنكي أو التعاونيات أو من كل القطاعات الأخرى بتوفير تمويل وفي الوقت المناسب.