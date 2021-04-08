عرض احتراف أوربي لـ”أبوعاقلة”

تفيد متابعات موقع “سبورتاق” أن نجم وسط نادي الهلال والمنتخب الوطني “أبو عاقلة عبدالله” حصل على عرض احتراف من أحد أندية جنوب شرق أوروبا.

وبحسب مصادر “سبورتاق”، فإن نادي “شكينديا المقدوني” الذي يتصدر ترتيب الدوري في جمهورية مقدونيا تقدم بعرض لـ”أبو عاقلة” عبر وكيله.

وبحسب ما تحصل عليه “سبورتاق” فإن متوسط الميدان الدفاعي الدولي طلب من وكيله تأجيل مناقشة لما بعد فراغ ناديه الهلال من مباراة “مازيمبي الكونغولي” في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالنظر لأهمية المباراة على أن يدرس بعدها مع وكيله العرض المقدوني ويطلع على تفاصيله قبل أن يقرر بشأن مستقبله.