البرهان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

الدوحة: وكالات

بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالعاصمة القطرية الدوحة، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تناولت المباحثات، التي عُقدت بالديوان الأميري صباح اليوم، أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها من الجانب السوداني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

وأقام صاحب السمو الشيخ تميم، مأدبة غداء، تكريماً للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والوفد المرافق، بالديوان الأميري اليوم. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.