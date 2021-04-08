زيادة إنتاج الجازولين بمصفاة الخرطوم لـ(4300) طن في اليوم

الخرطوم: السوداني

كشف وكيل قطاع النفط وليد الأسد، عن زيادة انتاج في وحدة الجازولين، مؤكدًا أن المصفاة تعمل بصورة طبيعية وفي كامل جاهزيتها لمد البلاد بالمنتجات النفطية.

وسجل الوكيل زيارة اليوم “الخميس” الى شركة مصفاة الخرطوم، متفقداً سير العمل بعد اكتمال جميع عمليات الصيانة بنجاح، وطاف الوكيل جميع الوحدات بالمصفاة لا سيما التي تعطلت بعد استئناف العمل بعد الصيانة الدورية، واعدًا الفنيين والإداريين بتذليل الصعاب والعمل على خلق بيئة عمل جاذبة، لا سيما للعاملين بمصفاة الخرطوم.

في وقت قال فيه المدير العام لشركة مصفاة الخرطوم محجوب حسن عبد القادر، إن المصفاة في كامل الجاهزية وتعمل بصورة طيبة، موضحاً أن عمليات الصيانة تم إنجازها في ظروف صعبة وبالغة التعقيد، وتابع: “رغم ذلك اكتملت بسلام حسب الخطة وكان العمل يجري فيها ليلاً ونهاراً حتى عادت الى العمل بسلام دون مخاطر”.