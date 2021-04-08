وزير المالية د. جبريل: أجريت اليوم بالدوحة محادثات بنَّاءة مع كُلٍّ من وزير المالية ووزير المواصلات والإتصالات القطريين، كما أجرينا حواراً صريحاً مع رجال الأعمال المستثمرين في السودان. ستكون لهذه الزيارة ما بعدها بحول الله أهم الاخبار By alsudani On 8 أبريل, 2021 4:41 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)