وزير المالية د. جبريل: ‏أجريت اليوم بالدوحة محادثات بنَّاءة مع كُلٍّ من وزير المالية ووزير المواصلات والإتصالات القطريين، كما أجرينا حواراً صريحاً مع رجال الأعمال المستثمرين في السودان. ستكون لهذه الزيارة ما بعدها بحول الله