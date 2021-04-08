الهلال الأحمر السوداني ينفي رفع لافته باسمه خلال استقبال “حمدوك” بالأبيض (بيان)

الخرطوم: السوداني

أصدر الهلال الحمر السوداني بياناً اليوم نفى فيه صلته بلافتة ظهر فيها إسمه خلال إستقبال رئيس الوزارء الدكتورعبد الله حمدوك بمدينة الأبيض أمس.

وأكد انه سيقوم بالتحقيق في هذا التصرف غير المسؤول ولمنع إستغلال إسم أو شعار الهلال الأحمر السوداني في المستقبل وان الهلال الاحمر السوداني جمعية مستقلة ومحايدة تماماً.

وفيما يلي نص البيان:

ظهر مقطع فيديو قصير وصوره لبعض الفتيات يرفعن لافته تحمل إسم الهلال الأحمر السوداني وبها صورة السيد رئيس الوزراء والسيد والي ولاية شمال كردفان عند إستقبال السيد رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مدينة الأبيض يوم أمس.

وتود جمعية الهلال الأحمر السوداني أن تنفي صلتها بهذه اللافتة ومن رفعوها.

ويؤكد الهلال الأحمر السوداني بأنه جمعية مستقلة ومحايدة تماماً ولا شأن لها بالأمور السياسية أو الدينية أو العرقية أو الجهوية أو الطائفية أو الآيديولوجية أو بأي قضايا خلافية.

جمعية الهلال الأحمر السوداني تلتزم بمبادئها الأساسية السبعة وأبرزها الإنسانية والإستقلال والحياد وعدم التحيز وهي الضمان الوحيد الذي تملكه الجمعية لتتمكن من الوصول للمستفيدين عبر متطوعيها البالغ عددهم 400,000 متطوع ومتطوعة في جميع أنحاء السودان نذروا أنفسهم وجهدهم ومالهم لخدمة المواطن السوداني في أوقات الشدة سواءً إبان الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو حتى في أوقات السلم عبر برامجها العديده في تنمية المجتمع ورفع قدراته الإنتاجية.

والجمعية هي عضو في الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يتألف من 193 جمعية وطنية تحكمها القوانين الدولية المتمثلة في إتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها والتي توافقت عليها دول العالم بما فيها جمهورية السودان.

بهذا تؤكد جمعية الهلال الأحمر السوداني مرة أخرى بأنه ليس لها أي صلة بأي عمل أو نشاط فيه إنحياز لأي جهة سياسية أو حكومية أو قبلية أو دينية. فإستقلالنا وحيادنا هو الضمان الوحيد لثقة كل الأطراف والجهات والمواطنين في أعمالنا مما يسمح لنا بالوصول لمن هم في أمس الحاجة للدعم والمساعدة الإنسانية وتقديم الرعاية وتوزيع المساعدات عبر متطوعين ملتزمين بمبادئنا الإنسانية ومؤهلين في مختلف الأنشطة والبرامج عبر دورات تدريبية بمواصفات قياسية وعالمية.

كما نؤكد لكافة المواطنين والمتطوعين والعاملين في جمعية الهلال الأحمر فرع شمال كردفان بأننا سوف نقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالتحقيق في هذا التصرف غير المسؤول ولمنع إستغلال إسم أو شعار الهلال الأحمر السوداني في المستقبل.