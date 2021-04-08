رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد بعد زيارة لقطر استغرقت يومين

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد مساء اليوم، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعد زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتقي عددا من المسؤولين القطريين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ووصفت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، الزيارة بالناجحة، وأضافت أنها وضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح باعتبار أن قطر دولة مهمة ولها أدوار أساسية بالمنطقة.

وأشارت وزيرة الخارجية الى أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مريم الصادق: “قدمنا للحكومة القطرية سودان الثورة والكرامة ونضالات النساء والشباب، ودور السودان المهم في الإقليم، واطلعناهم على التحديات التي تواجهه والمهددات الأمنية والأوضاع على الحدود الشرقية.

وأعربت عن شكر السودان وتقديره للدعم الذي ظلت تقدمه قطر للسودان خاصة في مجالات السلام والصحة، مشيرة إلي أن الوفد وجد تفهماً قطرياً كبيراً للأوضاع بالبلاد خاصة فيما يلي التغيير الذي حدث.