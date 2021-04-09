إبادة سلع مهربة ومنتهية الصلاحية بكسلا بقيمة (50) مليون جنيه

كسلا: سونا

أبادت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا كميات كبيرة من السلع المهربة ومنتهية الصلاحية التي تم ضبطها ضمن الحملات الراتبة لمكافحة التهريب في قطاعات الولاية المختلفة تقدر قيمتها بــ(50) مليون جنيه.

وشملت السلع مستحضرات تجميل وأدوية وحبوب تسمين وكريمات محظور دخولها للبلاد نهائياً وأشياء أخرى غير مطابقة للمواصفات السودانية.

وأشاد والي ولاية كسلا المكلف الأمين العام للحكومة الأستاذ الطيب محمد الشيخ لدى مخاطبته البرنامج الذي أقيم بالموقع المتقدم لشرطة مكافحة التهريب بحضور عدد من القيادات، بدور قوات المكافحة وهي تزود عن حماية اقتصاد البلاد وصحة المواطن.

كما أشاد بالعمل الكبير وتعاون الجميع لمحاربة الظواهر السالبة، مشدداً على دور الإعلام والاجهزة الأخرى تجاه الظاهرة.

وأوضح مدير شرطة مكافحة التهريب بالولاية العقيد حسن الحسين عبد الله، أن البرنامج يقام سنوياً لإبادة البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السودانية والمضرة بصحة المواطن.

وقال إن مكافحة التهريب لا تتأتى بالمطاردة فقط وبوسائل المنع من إدارات المكافحة، لكن ايضاً عبر دور القيادات المجتمعية في الإدارات الأهلية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات للقضاء على الظاهرة. وحيا مدير شرطة الولاية اللواء أيمن حامد على دور شرطة المكافحة على الإنجازات باعتبارهم خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني والشعب من السموم والأمراض.