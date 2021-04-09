سرقة أسوار المقابر.. أحياء ينتهكون حُرمات الموتى!!

الخرطوم: ياســـــــــــر الكُـــردي

لم يكُنْ أكثر المُتشائمين يتوقَّعُ أن تنحدر أخلاق بعض السودانيين وصولاً إلى سرقة أسوار المقابر، وكأنَّ الموت بكلِّ هيبته لم يكفِ أن يكون واعظاً لأُولئك اللصوص عديمي الأخلاق والضمائر. نقول ذلك وبين أيدينا حدثاً ضجَّت به مجالس المدينة خلال الأيام الماضية ولا تزال، ألا وهو جُرأة لصوص وصلت بهم (الوقاحة) أن ينتزعوا السور الحديدي لمقابر حمد النيل بأم درمان – أم بدة –، في حادثة هزَّت وجدان المجتمع وجعلت الكثيرين يتحسِّرون لما وصل إليه حالنا، وليتهم اكتفوا بسرقة جزء بسيط من حرم المقابر لكنهم نزعوا كل السياج الحديدي المنصوب فوق الحائط وكأنهم (جنَّدوا) كل (صنايعية) السودان لنزع عشرات الأطنان من الحديد القوي المُتشابك بإحكام، ما يدُلُ على أنهم فعلوا فعلتهم هذه بكامل الطُمأنينة لدرجة تجعلك تعتقد أن هؤلاء اللصوص كانوا يخافون من الموتى أكثر من خوفهم من الأحياء، وإلا كيف استطاعوا (فكفكة) عشرات الأطنان من الحديد المُتشابك بطول وعرض المقابر دون أن يمنعهم أحد أو على الأقل يراهم فيستنكر هذا الفعل الشنيع ولو بقلبه كأضعف الإيمان..!!

يقول المواطن بُشرى أحمد علي إنَّ رحلة مأساة الإنسان السوداني تستمر حتى بعد الموت، مشيراً إلى أن (التراجيديا) تبدأ برحلة مُرهقة بحثاً عن مستشفى يستقبل (الحالة)؛ مروراً بـ(أُعجوبة) الحصول على طبيب فدواء ثم أُكسجين، ولو كنت من أصحاب الحظ السيئ ستواجهك بعد (راحة الموت)؛ مشكلة المشرحة حيث تنقطع الكهرباء فتخرج السوائل من فتحات دواليب الحفظ فتُشبِع المكان برائحة لا تُطاق لا يجد معها المشرفين خياراً سوى دفن الموتى بأيِّ شكلٍ؛ حفاظاً على كرامتهم، ويمضي بشرى قائلاً: أما إذا كنت سعيد الحظ ووجدت رحلة مباشرة إلى المقبرة دون المرور بمحطات المستشفيات و(عذاباتها) والمشرحة ومآسيها ومن ثم توفَّر لك الوقود لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير فتأكَّد أنك لا ولن تُفلت من خطر اللصوص، الذين وصلت بهم (قوة العين) سرقة سور المقابر وهي آخر جريمة في حق الموتى حيث غاب الوازع الديني والأخلاقي.

ويقول مواطنون تحدَّثوا إلينا إنهم يخشون عمَّا قريب تسلُّل اللصوص إلى جثث الموتى ونبش قبورهم، فالحصول على المال أصبح هو الغاية التي تُبرِّر كل وسيلة لدى البعض، ومن هنا تنفجر الأسئلة: إذا انعدمت الضمائر لدى أولئك اللصوص فأين (السُلطان)؟؟ ألم يقُل ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه (إنَّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)؟؟!!.. لكن يبدو أن الحقيقة الماثلة للعيان هي أن اللصوص وأشباههم لا يأبهون لسلطان إطلاقاً وكأننا نصول ونجول في غابة..

وأين حرس المقابر؟ هل ناموا نومة أهل الكهف حتى خلت ديار الموتى من (متر سور حديدي)؟ بل أين جيران المقابر؟ وأين المارة؟ وأين أصحاب النخوة؟ أم يا تُرى بِتنا نعيش في بلادٍ اختلط فيها حابل الموتى بنابل الأحياء وأصبح من المستحيل التفريق بين الفريقين..!!!!



إضراب الكوادر الطبية..

إعدام شعب!!

الخرطــــــوم: الكُــــــــــــــــــــــردي

عشرات المرافقين وجدتهم يجلسون أمام (بنك الدم المركزي مستشفى الخرطوم) وحالهم يغني تماماً عن سؤالهم، من أولئك “إسماعيل المرضي” والذي قال لـ(السوداني) إن والدته ترقد بمستشفى الزيتونة في انتظار إجراء عملية كبيرة وعاجلة، وقد طلبت منهم المستشفى إحضار (4) زجاجات دم وأنَّ إجراء العملية يتوقّفُ على هذه الزجاجات، جاء المرضى إلى بنك الدم المركزي بمستشفى الخرطوم بعد أن أخبروه بأنه ثاني أكبر بنوك الدم بالسودان، لكنه تفاجأ باصطفاف العشرات قبله، وقد كان القاسم المشرك بينهم هو الحصول على زجاجة دم أو صفائح، لم يجدوها لسببين أولهما أن التيار الكهربائي مقطوع عن المستشفى كلها ولا يوجد وقود لتشغيل (المُولِّد) وبالتالي فالدم الموجود في البنك (نَفَدَ) بسبب توقُّف الثلاجات، وحتى إذا أراد شخص التبرُّع لمريضه فلا ولن يستطيع لأن الأجهزة لا تعمل في ظل غياب التيار الكهربائي.. السؤال المنطقي الذي سأله وغيره من المنتظرين هو: هل إذا جاءت الكهرباء ستنفرج الأزمة؟ الإجابة المُحبطة التي سمعوها هي أنه بكل أسى وأسف لن تُحل المشكلة بعودة التيار الكهربائي والسبب هو إضراب الكوادر الطبية التي تأخذ عينات التطابق وتقوم بعملية سحب الدم وتحضير (البلازما)..!!!!

وهكذا – يا سادتي – تحاصر المِحَن والإبتلاءات الشعب السوداني (الفضل) من ضيقِ عيشٍ وكَبَد حياة، ثم جاءت الطامة الكبرى لتواجه المرضى – وما أكثرهم – في الفترة الأخيرة ألا وهي رحلة البحث عن تشخيص الداء، وإيجاد (قطرة) دم أو وحدة صفائح (بلازما) لأُناسٍ؛ أملهم الوحيد في البقاء على قيد الحياة هو فحص عيناتهم والتي على ضوئها يتم تحديد المرض، ثم الشروع في أخذ العلاج الذي أصبح بين منزلَتَي (العدم والغلاء الفاحش)، وليت الأمر توقَّف هنا، لا؛ بل جاء إضراب الكوادر الطبية (ليتم الناقصة).

الأسئلة التي تتردَّد على ألسنة كل المرضى والمرافقين بكافة مشافي وبنوك الدم بالخرطوم و-ربما- الولايات هي: لماذا تنجح الحكومة في تسيير أعمالها (الهُلامية) بذات الصرف الذي كان يُمارس إبَّان عهد الإنقاذ (المشؤوم)، وتعجز – نقصد حكومة الثورة- تعجز عن حل مشكلة الكوادر الطبية، ولماذا لا تتم مُراعاة المستشفيات من برمجة القطوعات أسوةً بـ(قصور مجلسي السيادة والوزراء)؟ ومن أوْلَى بالكهرباء هل أولئك المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة أم هؤلاء الوزراء والجيش الجرار من المسؤولين بهذه الحكومة التي فشلت في توفير أبسط مقومات الحياة لـ(الآدميين)!!.



مصانع داخل الأحياء السكنية..

مُربع (84) بالجريف غرب نموذجاً!!

الخرطوم: ياســــــــــــــــــــــــــــــــر

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة المصانع الصغيرة والورش التي تتخذ من الأحياء السكنية مقراً لها، دون أدنى مُراعاة للمخاطر العالية التي قد تسببها هذه المنشآت للسكان، وبالمتابعة نجد أن معظم أحياء الخرطوم تتوسطها هذه الورش والمصانع، وخلافاً للأمراض الكثيرة التي يمكن انتقالها عبر هذه الورش والمصانع الصغيرة وكذلك التلوث البيئي الذي تحدثه فإنَّ ثمة مخاطر مُحدقة أحدثتها هذه المُنشآت هي اشتعال الحرائق منها ما يتسبَّب في إثارة الرعب وسط المواطنين وهذا ما حدث حقيقةً بمنطقة الجريف غرب (84)، حيث تم تعويض صاحب مزرعة بـ(8) قطع أراض سكنية في ميدان خدمات خاصة بهذه المربع، وقد كان ذلك إبَّان عهد النظام السابق وقد دار همس كثيف وقتذاك في الطريقة التي تم بها التعويض وقال مواطنون بالمربع إن العملية ما كان لها أن تتم لو لا تدخُّل أقرباء نافذين بالنظام، خرقوا كل القوانين واستأجروا هذه المساحة لأجانب تحديدا من دولة سوريا حيث أنشأوا عليها مصنع أثاثات منزلية ومكتبية.. وقال مواطنون بالمربع لـ(السوداني) انهم لم يعرفوا حتى الآن كيف تم التصديق لمزاولة النشاط من الجهات المختصة لهذا العمل الممنوع وسط الأحياء السكنية؟ وما هي الآلية التي تم بها عقد الايجار علماً بأن الورشة في ميدان خدمات ومدرستين؟؟!!..

وطالب المواطنون بضرورة إزالة هذا المصنع الذي ظل يشكل خطراً على صحة المواطنين، واستدلوا بحريق كبير جدا اندلع بهذا المصنع ولم تُفلح (8) سيارات مطافئ من اخماده إلا بعد مرور قرابة العشر ساعات، وأكد مواطنون أن مربع (84) الذي يقطنه آلاف السكان نجأ من كارثة محققة بلُطف الله تعالى، وقالوا انهم يوجِّهون نداءً لكل جهات الاختصاص أن تفتح هذا الملف على مصراعيه لتعرف كل كبيرة وصغيرة حوله، ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الوطن التي استُبيحت تماماً خصوصاً في ما يلي مسألة التعدي على الأراضي، وكذلك لحفظ أرواح المواطنين من مضار هذه المصانع والورش التي جاورت منازلهم وسببت لهم رُعبا مستمرا.