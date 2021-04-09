إرتفاع الطلب على اللحوم الصافية يقفز بأسعارها لـ(2) ألف جنيه للكيلو

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد ملاحم العاصمة الخرطوم زيادات جنونية في أسعار اللحوم وضعف حجم العرض خاصة على اللحوم الصافية لإعداد ” الشرموط”، وعزا بعض التجار ذلك لزيادة الطلب وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكلفة الترحيل .

وأكد صاحب ملحمة بالخرطوم”2″على ارتفاع أسعار اللحوم خاصة الصافية التي ارتفعت إلى (2) ألف جنيه بدلا عن(1,800) جنيه ، لافتا الى تراجع حجم العرض وزيادة الطلب من قبل المواطنين من كيلو إلى (5_6) كيلو ، متوقعا زيادة جديدة في الاسعار ، وقال ان هنالك ركودا بالاسواق .

وقال صاحب ملحمة ببحري، إبراهيم علي إن زيادة الطلب مقابل ضعف حجم العرض انعكس على ارتفاع سعر الشرموط الى (2) الف جنيه بدلاعن (1٫800) جنيه ، واوضح بان الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتكلفة الترحيل انعكست سلبا على عمل المسالخ و ارتفاع أسعار اللحوم.

وتوقع صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد عثمان المزيد من الزيادة في الاسعار نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ما انعكس سلبا على تلف اللحوم ٫ مضيفا بان ارتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الانتاج الى الاستهلاك انعكس سلبا على تراجع كمية الماشية الواردة من مناطق الانتاج للمسالخ مقابل الطلب على اللحوم تزامنا مع رمضان ، لافتا الى ان كيلو الضان بلغ ( 1٫600) جنيه وكيلوالعجالي (1٫500) جنيه .