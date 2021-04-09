عبده فزع يكتب: الجولة السادسة لدوري المجموعات الإفريقي الفوز خيار الهلال الوحيد أمام الغربان

يبدو أن بطولة دوري الأبطال الإفريقي ستعلق عن جدية المنافسة بدور الثمانية، ويبدو أن الفرق الكبيرة التي تأهلت بالفعل من دوري المجموعات قبل انتهاء الجولة السادسة والأخيرة التي تنطلق مبارياتها اليوم تحلم باللعب في مونديال الأندية العام القادم مع الكبار.

بطولة إفريقيا تبحث عن بطل جديد

الظروف كلها ليست في مصلحة الأهلي المصري، فحامل التاج الإفريقي ونادي القرن وأكثر الفرق حصولاً على اللقب؛ 9 مرات، لم يظهر بصورته المعتادة، وما شهدناه للأهلي من أداء بدوري المجموعات يؤكد أن الأحمر في خطر، وربما نشهد ميلاد بطل جديد.

احتمالات في كرة القدم.. الفوز خيار برتغالي الهلال الوحيد

في كرة القدم؛ هناك ثلاثة احتمالات، الفوز أو التعادل أو الخسارة.. لكن في نادي الهلال يوجد الآن خيار واحد فقط لا ثاني له، من اجل البقاء في المنافسة ومواصلة الطريق إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، وهذا الخيار هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث في مباراة الفريق الأزرق امام الكنغولي اليوم الجمعة، وهو اللقاء الذي سيكون محط أنظار العالمين العربي والافريقي، والذي يهم الهلال ويعني له الكثير، بعكس مازمبي الذي ودع المنافسة مبكراً.

البرتقالي ريكاردو المدير الفني للهلال مشغول بمباراة الغربال، فبعد فراغه من مباراته الاخيرة امام صن داونز الجنوب افريقي والتي انتهت بالتعادل السلبي ومجموعة مباريات فريقه مع مازمبي ويعمل من اجل الحصول على نقاطها الثلاث، ولكن يجب ان يعلم أن مازمبي لن يكون صيداً سهلاً في هذه المباراة تحديداً لأنه يرغب في تحسين ترتيبه والابتعاد عن المركز الاخير الذي يقبع فيه.

جلسات يومية في الهلال

قبل سفر بعثة الهلال إلى الكنغو الديمقراطية، عقد الجهاز الفني للهلال عدة جلسات يومية مع اللاعبين يطالبهم بنسيان التعادل الاخير مع صن داونز الجنوب افريقي، وانها اصبحت من الماضي ولابد من الانشغال بما هو قادم وان اللاعبين بامكانهم تحقيق طموحات وآمال جماهير الهلال.

تقليص أصحاب النزعة الدفاعية ضرورة.. لماذا لا يلعب ريكاردو بخمسة مهاجمين؟

في مباراته الاخيرة امام صن داونز الجنوب افريقي، دفع مدرب الهلال البرتغالي ريكاردو بعناصر في خط الوسط تتميز بالنزعة الدفاعية، ويبدو أن الرجل كان يعمل الف حساب لمنافسه وخطورته باعتباره واحداً من افضل واقوى الفرق في البطولة. ولكن الوضع في مباراة اليوم مختلف تمام الاختلاف فهي تحتاج الى جرأة وشجاعة وتتطلب تغييراً من البرتغالي في فلسفة وطريقة لعبه من اجل تحقيق افضل نتيجة، ولذلك لا بد من اختيار تشكيلة معينة من اللاعبين يكون لديهم القدرة على تنفيذ المهام والواجبات الهجومية وليس الدفاعية بحيث لا يقلون عن خمسة لاعبين من أصحاب الامكانات الهجومية في خطي الوسط والهجوم واذا حدث ذلك سيكون بمثابة المفاجأة للغربان.

* مشاكل فنية ونفسية في المريخ!

تعرض المريخ ومنذ بداية هذا الموسم؛ لمشكلات فنية ونفسية، بسبب الوضع الاداري السيئ، وضعف اعداد الفريق في بداية الموسم، وتغيير الاجهزة الفنية والتاخر في صرف مستحقات اللاعبين، وساهمت هذه المشكلات الكثيرة في نتائج الفريق في البطولة الافريقية.

* تذبذب مستوى المريخ طبيعي

تذبذب مستوى المريخ في البطولة الافريقية شيء طبيعي بسبب ضعف اعداد الفريق في بداية الموسم. حيث لم تبن إدارة الموسم على اساس متين.

* أهداف الوقت القاتل في القمة

اهداف الوقت القاتل دفع ثمنها الهلال والمريخ في بطولات كثيرة عربية وافريقية دون ان تجد هذه المشكلة الدراسة اللازمة لعلاجها حتى لا تتكرر مرة أخرى.

* الكان ودور الثمانية

أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف حرصه على متابعة مباريات دور الثمانية لدوري الابطال الافريقي بمراقبين على أعلى مستوى من اجل الخروج بالمباريات بالقوة المطلوبة والعدالة المنتظرة.

* محترفون على مستوى عال في البطولة

باستثناء نادي القمة الكروية فان بطولة دوري الابطال الافريقي تضم لاعبين على اعلى مستوى بالقارة السمراء.

* هل يمكن للهلال تكرار سيناريو 2009

من قبل فاز الهلال على مازمبي بهدفين بملعبه وفي عقر داره ووسط جمهوره. والآن كل الظروف في مصلحة الهلال ويبقى الجهد والعرق داخل المستطيل الاخضر.. ويبقى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا يأتي الا لمن يستحق ان يبذل الجهد مضاعفاً.

* الهلال يعاني من الدفاع المتكتل

يعاني الهلال دائماً عند مواجهة التكتلات الدفاعية لمنافسيه ما يحرم لاعبيه من أي مساحة يمكن ان ينفذوا بها الى مرمى منافسيه .

* تيري في قمة معنوياته

اعاد المريخ قيد مهاجمة وهدافه الدولي سيف تيري، فهو اللاعب الوحيد الذي له تأثير كبير جداً في الشق الهجومي، كما انه اللاعب الذي يجيد الاختراق الوحيد في الفريق.

* الهدوء والثقة مطلوبان في الهلال

يجب أن يتحلى لاعبو الهلال بالهدوء وضبط النفس والثقة بعيداً عن الغرور .

* نجوم المريخ وتقدير المسؤولية

لاشك أن نجوم المريخ يقدرون المسؤولية في مباراة اليوم امام فيتا كلوب وعليهم الرد عملياً داخل الملعب لتعويض خسارتهم الكبيرة في المباراة الاولى.

* تراجع مازمبي مذهل

نادي مازمبي الكنغولي الى وقت قريب، كان يمثل قيمة وهيبة، وسبق له الفوز بدوري الابطال الافريقي لمرتين متتاليتين، الا ان مستوى الفريق تراجع كثيراً في النسخة الحالية. وهذا التدني في المستوى افقده بريقه. وفي السابق كان يقوم باستمالة الحكام وارهاب منافسيه باساليب متنوعة وقذرة ليصبح حملاً وديعاً.

* الكونفيدرالية تخاصم الفرق السودانية بقوة :

يبدو ان بطولة الكونفيدرالية الافريقية في حالة خصام مع الفرق السودانية، فآخر إنجاز حققه نادي سوداني هو هلال الابيض تحت قيادة مدربه ابراهومه قبل سنوات بوصوله الى دور الثمانية، وكان يمكنه الوصول الى مراحل متقدمة لولا الظروف المعلومة للجميع وقتها بتجميع الكرة السودانية وبعدها كانت الفرق تخرج من المنافسة في الدور التمهيدي وفي أحسن الاحوال من الدور الاول كما فعل الامل العطبراوي في البطولة الحالية .

* روح معنوية مرتفعة واصرار في المريخ

بروح معنوية مرتفعة واصرار على الثأر من هزيمته المذلة من فيتا كلوب بالاربعة يخوض المريخ مباراة رد الاعتبار امام الكنغولي اليوم بملعب الهداء في الجولة الاخيرة المجموعة الاولى لدوري المجموعات الافريقي.. المريخ برصيد نقطتين من خمس مباريات ولفيتا كلوب 4 نقاط وكلاهما قد خرج من سباق التنافس ويلعبان على تحسين الترتيب في المجموعة .

* المريخ وفيتا يخسران

المريخ وفيتا كلوب تلقيا اكبر خسارة في مجموعتهما الاولى، حيث خسر المريخ برباعية، عين النتيجة التي خسرها فيتا كلوب في ديربى تنزانيا امام سيمبا، و ادت الى ابتعاده عن المنافسة وكان فيتا كلوب قد خسر مباراته الاولى بملعبه.

* المريخ يلعب بطريقة هجومية

من المتوقع ان يلعب مدرب المريخ الانجليزي لي كلارك بخطة هجومية صريحة خلال هذا اللقاء، وربما يكون الثلاثي سيف تيري ورمضان عجب وعمار طيفور اوراقه الهجومية الرابحة.

* سباق الهلال وبلوزداد للتأهل

مباراتا الهلال وشباب بلوزداد، مع مازمبي الكنغولي وصن داونز الجنوب افريقي لا تقبل القسمة بالنسبة للهلال وشباب بلوزداد، فالفائز ياخذ طريقة للتأهل لدور الثمانية والخاسر يعود ادراجه الى الدوري المحلي ببلده.