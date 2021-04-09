ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث الجنينة

الخرطوم: السوداني

قالت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، إن ضحايا أحداث العنف القبلي في مدينة الجنينة ارتفع لـ137‪ قتيلاً و221 جريحاً.

وأشارت في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي.

وأكدت أن أحداث العنف لا تزال متواصلة في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور منذ اندلاعها في ليلة السبت الثالث من أبريل الجاري رغم التحسن الطفيف الذي طرأ على مجمل الأوضاع الأمنية.

وقال إن الحصيلة الجديدة من الضحايا بلغت (12) قتيلاً و(13) جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة تواصل تنسيقها وتواصلها مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول لقضية الجرحى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية متقدمة وذلك بإجلائهم إلى الخرطوم أو إرسال فريق طبي متخصص مزود بالأجهزة والمعدات اللازمة لإجرائها في الجنينة.

ونوهت إلى أن عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات حتى الآن حوالي (28).. جراحة عظام (18)، جراحة المخ والأعصاب (9) وجراحة تجميل (1).

وأضافت: لا تزال إمكانية الوصول إلى مخازن الإمدادات صعبة والوضع يزداد سوءاً مع نفاد المزيد من الأصناف الدوائية والمستهلكات الأخرى.