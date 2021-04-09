شداد يستقبل مدير جامعة السودان

استقبل اتحاد كرة القدم برئاسة كمال شداد ، ظهر أمس بمقر الاتحاد، وفد جامعة السودان برذاسة البروفيسور عوض سعد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، بحضور النائب الاول لرئيس الاتحاد اللواء دكتور حقوقي عامر عبدالرحمن عثمان، والبروفيسور محمد جلال نائب الرئيس، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الاعضاء، والمهندس الفاتح باني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، والاستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة كرة القدم للسيدات،والدكتور حسن ابوجبل الامين العام للاتحاد.

واعتبر شداد رئيس الاتحاد الزيارة بمثابة فتح كبير في مجال تطوير القدرات في جانب نشاط كرة القدم، ودعا مدير الجامعة الى تفعيل مذكرة تفاهم مع الاتحاد السوداني لتطوير العاملين والمتعاملين مع الاتحاد، والاستفادة من امكانات الجامعة بما يخدم تطوير كرة القدم في السودان، وترميم ملعب جامعة السودان للاستفادة منه في نشاط الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وبدوره هنأ البروفيسور عوض سعد، الاتحاد السوداني بتاهل المنتخب الى نهائيات امم افريقيا2021، بعد الفوز على جنوب افريقيا، وأكد عوض سعد تسخير كافة امكانات الجامعة لمصلحة خدمة كرة القدم عبر الاتحاد، واكد سعد انه جاء الى الاتحاد ليس بصفته مديرا للجامعة وانما رياضيا محبا لكرة القدم، ويرغب في تطويرها مع الاتحاد.

وتم النقاش خلال اللقاء عبر مداخلات من نواب رئيس الاتحاد، ورئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، ومدير الاعلام في الاتحاد، حول عدد من المقترحات التي يمكن ان تقدمها الجامعة في مجال التاهيل بالنسبة لمجتمع كرة القدم.

وأمن اللقاء على الاستمرار في المناقشات خلال الايام المقبلة عبر الامين العام للاتحاد الدكتور حسن ابوجبل مع ادارة الجامعة لوضع الترتيبات بشان مذكرة التفاهم تمهيدا لبداية العمل بين الاتحاد والجامعة.

وتم تبادل الدروع التكريمية بين الاتحاد وجامعة السودان في ختام اللقاء، وقدم الاتحاد كرة “فيفا” الرسمية هدية لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وتم التوقيع عليها من رئيس الاتحاد ومدير الجامعة.