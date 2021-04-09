دولة الجلابة

الخطأ في الوقائع إمعاناً وسعياً للتطبيق العادل والنزيه للقانون تقوم كليات الحقوق والقانون بتدريب طلابها من خلال عرض ما يعرف بالسوابق القضائية والتي يؤكد من خلالها القانونيون علاقة القانون وأحكام القضاء بمعتقدات الناس وإفرازات البيئات المخلتفة من ثقافات وتراث اجتماعي يرسخ في وجدان الناس كقناعات تسيطر أحياناً على تصرفات الناس بالذات السذج والبسطاء أصحاب الكسب المتواضع والفقير في المعرفة والعلم والإدراك، ومما بقي في الذاكرة من تلك السوابق تلك التي جاءت في مجلة الأحكام القضائية 1959م حكومة السودان ضد عبد الله مختار نور، حيث تشير وقائع هذه القضية الى أن المتهم شاب في العشرينات يقيم حلة اللعيت ام كدادة شمال شرق دارفور، والمجني عليها (القتيلة) تعيش في قرية أخرى من نفس المنطقة لا تربطها بالمتهم أي علاقة ولا معرفة سابقة، المتهم سمع من أهل قريته ومن والدته شخصياً عن وجود (بعاتي) في المنطقة وأن هذا البعاتي قد دخل في عراك مع شاهد الاتهام الثاني، وفي ليلة الحادث 26 ابرايل 1956م الموافق الرابع عشر من رمضان وهي الأيام البيض كان المتهم قد خرج من بيته من منزله وقت السحور راكباً حماره باحثاً عن بقرة مفقودة له، وفي طريق عودته إلى القرية شاهد (شبحاً) يلبس قميصاً أسود ويحمل عصاة طويلة يمضي ناحيته، تحدث معه إلا أنه لم يجب فانتابه الفزع واعتقد جازماً أنه البعاتي فإنهال عليه بالضرب بعصاته حتى وقع الشبح مغشياً عليه بلا حراك، ثم ذهب المتهم يبث الخبر لأهل قريته بأنه قتل البعاتي، فتبعه أهل القرية لمكان الحادث فإذا بهم يجدون أن المجني عليها ما هي إلا امرأةً طاعنة في السن معروفة لديهم بالاسم ووجودها ميتة، المحكمة أخذت بأقوال المتهم بأنه اخطأ حين اعتقد أن المجني عليها هي البعاتي نفسه الذي سمع عنه عند أهل قريته، وما كان من المحكمة إلا أن تحكم بالبراءة بعد أن تأكدت أنه لم تكن هنالك علاقة بين القاتل والمقتولة وبالتالي فإن الركن المادي معدوم .

الشاهد في ما سردناه أن بعض المهووسين والمندفعين إلى المجهول القادمين في قطار السلام بعد اتفاق جوبا قد خلقوا عدواً من محض خيالهم سموهو (الجلابة) يكيلون عليه السباب صباح مساءً دون أن يلفتهم أحد بأن هناك ثمة خطأ في الوقائع، فالجلابة ليسوا مسؤولين عن ظلم حاق لزيد أو عبيد في هذا البلد العريض، إنما هي تهيؤات مريضة لا تسندها وقائع مادية، الجلابة لا علاقة لهم بما حدث في حرب دارفور وإفرازاتها، فالجلابة أبرياء، أبحثوا عن الخطأ في الوقائع فهو المسؤول المباشر من بعث المتهم (البعاتي) من أتون الحكاوي الشعبية والأهازيج كما الجلابة تماماً فكلاهما بريء .

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