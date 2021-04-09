شيء عجيب.. حيرني حمدوك

حمدوك في تمسكه بالسلطة يظهر نفسه بمظهر السياسي الذي نافس لينال ما هو فيه من منصب لرئاسة الوزراء أو كأنه يملأ حقيبة وزارية تتبع لحزب من الأحزاب السياسية التي شاركت في تغيير الأوضاع

هذا في حين أنه قد جيء به بطريقة استثنائية بعشم قيامه بمهمة محددة لا أعتقد أنه ولكي يغادر ويعتذر عن عجزه للقيام بتلك المهمة لابد أن يكون ذلك بطلب من جماهير الشعب السوداني أو نتيجة لاحتجاجات وثورة جديدة !!!