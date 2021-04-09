الهلال يودع أبطال أفريقيا بخسارته أمام مازيمبي الكنغولي

ودع الهلال، دوري أبطال أفريقيا، من دور المجموعات بخسارته في الجولة السادسة أمام مضيفه مازيمبي الكنغولي بنتيجة (1-2).

وبالتالي يصبح مازيمبي ثالث المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وتراجع الهلال للمركز الرابع بـ4 نقاط، ويخرج الفريقان من البطولة.

تقدم الهلال في الدقيقة الـثانية من اللقاء عن طريق عيد مقدام، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف جاء عن طريق مدافع الهلال محمد واتارا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة الـ18.

وفي الشوط الثاني، سجل أصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 76، عن طريق اللاعب إسحاق تشيبانجو.