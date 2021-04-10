إثيوبيا تعرض على السودان اطلاعه على تفاصيل ملء سد النهضة القادم بدون اتفاق قانوني ملزم

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني)، أن إثيوبيا عرضت على السودان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن تطلعه على تفاصيل ملء سد النهضة المزمع في يوليو وأغسطس، بدون اتفاق قانوني ملزم.

في وقت تبدأ إثيوبيا، الاستعداد لتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء اليوم (10 أبريل 2021) لاختبار عمل بوابات السد، أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم، وهو الشيء الذي ظل يحذر منه السودان دوماً، كون أي مشاركة معلومات خارج الإطار القانوني الملزم يمكن أن تتوقف عنه إثيوبيا في أي لحظة وفق تقديرات سياسية في المستقبل، الأمر الذي يعتبره السودان شديد الخطر على مشاريعه الزراعية وخططه الاستراتيجية.

تقول مصادر دبلوماسية حول هذه الخطوة: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي. ولكن صدقهم يشهد عليه ما يدعونه الآن عن امتلاكهم لأراضي الفشقة”. وأضافت المصادر: “من المهم الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سوياً وليس واحدة دون الأخرى”.