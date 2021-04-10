رباح الصادق لـ(السوداني): نشرت حديث الإمام بعد تمهيد الحكومة لزفة التطبيع

الخرطوم : مشاعر أحمد

قالت رباح الصادق المهدي لـ(السوداني)، إن سبب نشرها لحديث الإمام الصادق أمس الأول حول قرار الحكومة بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، تمهيداً لسوق البلاد في زفة التطبيع، موضحة أن حديث الإمام ليس بالجديد فسبق وان نشرت المحاضرة في السوشيال ميديا وحديثه هذا عن استهدافه ايضا ذكره قبلها آخرون، لذلك استغربت الإشارة للأمر كأنه مفاجأة ولأول مرة .

وأضافت : إن نص كلام الإمام في المحاضرة ذكر أن الإسرائيليين أساليبهم لا اخلاقية وهم يستهدفون كل الذين يقفون ضد مخططاتهم في المنطقة بالتصفية، وقال لا يستبعد أن يكونوا ارسلوا له مأجورين مصابين بالمرض يعانقونه لنقل العدوى إليه. وكشفت عن أنه كان قد استأنف الذهاب لصلاة الجمعة بعد أن خبت الموجة الأولى للكوفيد، وكان من اوائل المصابين في الموجة الثانية حتى أن بيان إصابته كان بمثابة اعلان عنها.

وقالت : “ربما اصيب بالعدوى في الجامع، او في اي من المقابلات” لأن مقابلاته كانت مستمرة مع شخصيات عديدة وبشكل يومي، كذلك كانت الاجتماعات الحزبية وغيرها مستمرة، لذلك يصعب تحديد مصدر العدوى جداً. وأكدت أن الحقيقة هناك من يشير باتهام لشخصيات بعينها، وتابعت : “لكني اراها شكوكا لا تسندها ادلة ولا ترقى لذكرها”.