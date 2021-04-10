مذكرة تفاهم بين جهاز المغتربين شركة اب رأيت العالمية

الخرطوم: سعيد عباس

وقع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مذكرة تفاهم مع شركة اب رايت العالمية التي تتخذ من الامارات العربية مقرا لها.

وقد اتفق الطرفان على أن تقدم شركة اب رايت الاستشارية المشورة والدعم اللوجستى لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج لمدة 6 شهور دون مقابل مادي كما التزمت شركة اب رايت بتقديم خدمة (الكول سنتر) لجهاز المغتربين للاجابة على استفسارات كل المغتربين فيما يختص ببرامج الحوافز والتحاويل داخل وخارج السودان بجانب تقديم الاستشارات والمقترحات التي تساعد في تنفيذ سياسة حوافز المغتربين وتقديم الاستشارات والدراسات المتكاملة لاستقطاب الدعم وتحويلات المغتربين عبر النظام المصرفي. وتسهم الشركة في تقديم الورش والبرامج باستجلاب الكفاءات المصرفية. وقد التزم جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج بتوفير تلفون ارضي وتقديم طلبات المعلومات الكافية لخدمة (سنتر كول) بجانب تقديم طلبات الاستشارات قبل وقت كاف من أجل الرد عليه.