قوافل دعوية لجباية زكاة القمح بمشروع الجزيرة

الجزيرة : رحاب فريني

قال امين الزكاة بولاية الجزيرة مبارك الكودة ، إن الديوان ينسق مع لجان المقاومة واتحاد المزراعين بمشروع الجزيرة لجمع زكاة القمح والذي يمثل 75% من ايرادات الزكاة بالولاية.

في سياق آخر قال الكودة في تصريحات صحفية امس ،إن كلفة مشروعات شهر رمضان بلغت 859 مليون، استهدفت 264 الفا و551 اسرة، بينما بلغت تكلفة إطلاق سراح النزلاء 12 مليون لإطلاق سراح 150 غارم، اضافة الي توزيع سلة رمضان للأيتام لـ13 الفا و400 أسرة بتكلفة 150 مليون، بجانب برنامج فرحة العيد بتكلفة 50 مليون جنيه لـ 10 آلاف اسرة، ومبلغ 150 مليون جنيه لـ 110 أسرة متعففة، ومبلغ 3 ملايين جنيه لمعايدة 300 أسرة، اضافة الى تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه . وفي ذات السياق خاطب الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أحمد عبد الله عثمان القافلة الدعوية بديوان الزكاة ولاية الجزيرة امس المتجهة لمحليتي الحصاحيصا والكاملين لموسم جباية محصول القمح .