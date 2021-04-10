المبادرة الاماراتية .. جدل الرفض والقبول

الخرطوم: وجدان طلحة

انتقد عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار المبادرة الاماراتية لحل النزاع بين السودان واثيوبيا ، وعدها محاوله (سخيفة) لتقسيم منطقة الفشقة ، مؤكدا ان الفشقة سودانية 100% .

وقال عقار خلال مخاطبته ندوة حول (العلاقات السودانية الاثيوبية ) أمس الاول ، ان الامارات التي تقع خلف البحار تريد تقسيم وتوزيع اراضينا ، واضاف “دي بلبصة” مشيرا الى ان المبادرة ستلقي بظلال سالبة علي منطقة القرن الافريقي .

موافقة الحكومة

عقار ليس الوحيد الذي رفض المبادرة الاماراتية ، فسبق ان رفضها تجمع اهل القضارف ، بحجة عدم اشراكهم فيها ، وعدم المامهم بتفاصيلها ” ، منوها الى ان الضرر الذي تعرض له مواطنو الفشقة يعادل 30 مليار دولار، طيلة فترة احتلالها ، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة استردت 75% من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الإثيوبية ، موضحا تحرير الفشقة محتاج لتنمية وتوطين المواطنين في الشريط الحدودي وتسليمها لأصحابها لزراعتها هذا الخريف وتسهيل التمويل اللازم لهم .

لكن الحكومة السودانية اعلنت موافقتها على مبادرة الامارات لحل الخلافات الحدودية ومشكلة سد النهضة الإثيوبي ، وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة الفنية التي تشكلت من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع مبادرة الإمارات للوساطة بين السودان وإثيوبيا في قضية الحدود، وبين السودان ومصر وإثيوبيا حول قضية سد النهضة” ، ورحب بالمبادرة من حيث المبدأ في اطار الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد .

حول المبادرة ؟

رغم ان الحكومة اعلنت موافقتها للمبادرة لكنها لزمت الصمت عن تفاصيلها، وهذا الامر طرح سيل من الاستفهامات حول بنودها ؟ ويرى مراقبون ان الحكومة لم تكن شفافه او صريحة لتمليك المعلومات حول الاتفاق للرأي العام .

مراقبون اعتبروا ان التكتم على المبادرة يعني انها ليست في صالح السودان وتخشى الحكومة من أن تنقل تفاصيلها للاعلام ، لانها ستخلق رأيا عاما ضدها ، ويتهمها بالتفريض في اراضي البلاد ، لكن اخرين اشاروا الى ان الجانب الاثيوبي ايضا لم يعلن نقاط المبادرة لان الاتفاق في صالحة ويعتبر ان الامارات انصفته .

لكن حسب التسريبات فإن الاتفاق يقوم على تقسيم المنطقة المتنازع عليها للزراعة بين السودان بنسبة 25% ، اثيوبيا 25%، والامارات 50%، وهذا التقسيم وجد رفضا كبيراً من المواطنين وابناء الفشقة .

وبحسب محللين سياسيين فإن الوفد الحكومي الذي سافر الى الامارات اصيب بإحباط من تفاصيل الاتفاق رغم انه كان متفائلا ، واعلن قبل سفره ان موافقة الخرطوم مع وساطة الامارات تأكيد لابداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار والتمسك بالحلول السلمية عبر الحوار ، ويتكون الوفد من وزيرة الخارجية مريم الصادق ،وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم ، وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، نائب مدير جهاز المخابرات الفريق أحمد إبراهيم مفضل ومفوض مفوضية الحدود معاذ تنقو .

مشاريع مشتركة

الخبير العسكري امين اسماعيل اكد لـ(السوداني) ان للامارات مصالح اقتصادية وسياسية في اثيوبيا اكثر من السودان ، لذلك قدمت المبادرة ، وقال ان الوساطة تزامنت مع رفع العقوبات عن السودان والمساعدات المالية لاثيوبيا وهذا يعني ان المبادرة وجدت الضوء الاخضر من امريكا .

وقال ان الوفد السوداني ذهب الي ابوظبي واستمع للمبادرة وقدم دفوعاته وكان الخلاف تحديدا في ملف الفشقة ، حيث لم تجد هوى او قبولا لدى السودان لانها تتحدث عن مشاريع مشتركة بين اثيوبيا والامارات ودول اخري ، مشيرا الى ان المبادرة توقفت عن هذا الحد .

اسماعيل اكد ان نجاح المبادرة مرتبط باحداث تقدم في ملف سد النهضة ، لكن الملف توقف وبالتالي سيتوقف ملف الفشقة ، وقال ان المبادرة الاماراتية لن تثمر شيئا علي الاقل في الوقت الحالي .

وقال ان الارض سودانية ويجب وضع العلامات في المناطق الحدودية ، واضاف : اي مشاركات بنسب في الارض يعني ان الفشقة منطقة نزاع بين السودان واثيوبيا ، ورأى ان المبادرة ولدت ميتة ولافائدة من الحديث عنها لانها لن تمضي الى الامام .