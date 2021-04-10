الفنانة ميادة قمرالدين: لهذا السبب رفضت الدعوة للمشاركة في برنامج هيئة الترفيه

الخرطوم:محاسن احمد عبدالله

كشفت الفنانة ميادة قمر الدين لـ(كوكتيل) عن سبب رفضها تلبية الدعوة للمشاركة في برنامج هيئة الترفيه الذي أقامته السعودية في مصر بمشاركة عدد من الدول، منوهة والى أن الدعوة جاءتها متأخرة الأمر يتطلب ترتيب كامل لتمثيل السودان بوجه مشرف، موضحة:(كنت مرحبة بالفكرة لأنها أتاحت فرصة لمشاركة المرأة السودانية لتمثيل بلدها في المحافل الدولية بأبداعها وتميزها في كافة المجالات لكن نسبة لضيق الوقت ومجيء الدعوة متأخرا كان السبب في رفضي واعتذاري عن المشاركة إلا أنني طالبت بالبديل لضرورة مشاركة المرأة السودانية كذلك كانت الشاعرة داليا الياس من المشاركات باسم السودان،مضيفة (بإذن الله سأرحب بالدعوات القادمة بتلبيتها فهي فرصة لعكس إبداعنا علي الآخرين خارجيا ).

وأوضحت ميادة أن اختيارها تم بناء على مواقفها الثابتة والواضحة في كثير من القضايا وذلك من خلال متابعتهم لها من خلال ماتكتب في السوشيال ميديا بجانب ما تقدمه من أغاني واسعة الانتشار تلامس قضايا الوطن والمجتمع.

في سياق منفصل أشارت قمر الدين إلى مشاركتها في حفل ختام معرض الزهور الذي أقيم مؤخرا بقاعة الصداقة تلبية للدعوة التي قدمتها لها مجموعة فلاحة البساتين بأنه كان حفل ناجح وفرصة لالتقاء جمهورها بعد غياب طويل بسبب الكورونا وقدمت خلالها مجموعة من الأغنيات.

واختتمت ميادة حديثها بأنها ستطل علي جمهورها من خلال قناة النيل الأزرق في برنامج سيتم بثه خلال عيد الفطر المبارك ستقدم من خلاله عددا من الأعمال الجديدة.