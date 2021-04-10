بعد تغيير زمن البرنامج وتقليص عدد الحلقات المذيعة لمياء متوكل تعتذر عن بث (بتوقيت القلب) في القومي

الخرطوم:محاسن

اعتذرت المذيعة لمياء عن عدم بث برنامجها (بتوقيت القلب) هذا الموسم في التلفزيون القومي وذلك بعد مفاجاءتهم بتغييرات طرأت في البرنامج بعد الترتيب له.

من جانبها أوضحت لمياء 🙁 بخصوص برنامج (بتوقيت القلب) هذا الموسم كما تعلمون فقد بث هذا البرنامج فى موسمه الثاني فى رمضان الماضي كسهرة ثانية الحادية عشرة مساء ، فى هذا العام وبعد الاتفاق مع ادارة التلفزيون قمنا بتسجيل 29 حلقة مع رموز سودانية فى مختلف المجالات ولكننا فوجئنا بالامس في اجتماعي مع المدير ومدير البرامج الاستاذ علاء الدين الضي والاستاذة ايمان دفع الله مدير المكتب التجاري بان البرنامج لن يبث كسهرة وسيبث عند السابعة مساء ستبث منه عشرين حلقة فقط.)

مضيفة:( ولما كنا على التزام مع الرعاة وقبلهم المشاهد لم يكن امامنا من خيار سوى الاعتذار عن بث البرنامج فى التلفزيون القومي مع كامل احترامنا وتقديرنا وامتنانا لادارة البرامج بالتلفزيون وتقديراتها ، واخيرا شكري للاستاذ لقمان احمد لدعمه وسنده فى مشواري على شاشه تلفزيون السودان.