اشتباكات جماهيرية بالمريخ 

شهد استاد المريخ اشتباكات بين مجموعتي رئيس النادي آدم سوداكال إلى جانب اتحاد الجماهير وعدد من أنصار النادي الذين حرصوا على التواجد نهار أمس.

وحضرت المجموعة التابعة لرئيس النادي آدم سوداكال وبحوزتها بعض الأسلحة البيضاء مما تسبب في خطورة كبيرة خاصة في ظل الخروقات التي قامت بها المجموعة المتمثلة في قفل جميع أبواب ملعب النادي ومنع الجماهير من دخوله وهي الخطوة التي وجدت رفضا قاطعا من أنصار النادي الذين تمسكوا بقرار منع إقامة الجمعية العمومية التي كان من المزمع قيامها اليوم السبت الا ان قرار الشرطة حسم الجدل وتم الإعلان عن تأجيلها لوقت لاحق.