حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء تحسباً لملء سد النهضة

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير إدارة الخزانات معتصم العوض، أن ادارته ستبدأ في حجز حوالي 600 مليون متر مكعب بخزان جبل أولياء؛ عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان.

وأوضح في تعميم صحفي اليوم السبت، أنّ ذلك لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة؛ ضمن تحسبات الدولة لأي إجراء احادي من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وقال العوض، إن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات؛ هذا العام لمقابلة تأثيرات سد النهضة المتوقعة؛ مبيناً أن تفريغ خزان جبل أولياء تأخر إلى الأول من ابريل بدلاً من الحادي والعشرين من مارس؛ مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي، وأضاف أن التصريفات اليومية للنيل الإبيض تتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب في اليوم من المياه، ولكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم نسبةً للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا و الهضبة الاستوائية.