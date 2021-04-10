وزير الصحة يؤكد وفاة مرضى بمركز بسبب عطل كهربائي

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الصحة الاتحادية د. عمر النجيب، وفاة وفاة ثلاثة مرضى بمركز عزل بالخرطوم، وقال إن سبب الوفاة يعود لعطل في التيار الكهربائي بمركز العزل وليس عدم توافر الكهرباء، موضحاً أن “المركز كان به 6 مرضى، ثلاثة توفاهم الله وتم إنقاذ الثلاثة الآخرين ونقلهم إلى مركز عزل آخر”.

وطالب الوزير في مؤتمر صحفي اليوم السبت، صحة ولاية الخرطوم بضرورة إجراء تحقيق لتجنب الأخطاء مستقبلًا، مؤكداً على معاناة المراكز الصحية والمستشفيات من أزمة الكهرباء.

في سياق منفصل، رهن النجيب إغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وموجهات مجلس الأمن والدفاع الداعية للالتزام بارتداء الكَمّامَات في الأماكن العامة، خاصة مع قدوم شهر رمضان، ونَبّه إلى خطورة إغلاق البلاد وأثره المُباشر على المواطنين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع قدوم الشهر الفضيل، وأشار إلى تخوُّف وزارة التربية من إغلاق البلاد لتأثيره المباشر على التقويم الدراسي والذي يفضي إلى فشله.