والي جنوب دارفور يتوقّع حل مشكلة كهرباء نيالا خلال ثلاثة أيام والشرطة تُفرِّق التظاهرات بالبمبان

نيالا: محجوب حسون

توقّع والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، عودة التيار الكهربائي خلال الأيام الثلاثة القادمة إذا أوفت المالية بالتزامها بالدفع.

وأشار الوالي في تغريدة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم عرضوا للشركة بأن تدفع الولاية مبلغاً لمدة أسبوع ويستمر التيار الكهربائي لحين سداد المالية الاتحادية المبلغ، لكنهم رفضوا ذلك، فيما استمر طلاب المدارس بنيالا في تظاهراتهم الاحتجاجية اليومية بالوصول إلى أمانة حكومة الولاية وبيت الوالي. وفرّقت الشرطة تجمعاتهم الاحتجاجية بالغاز المسيل للدموع واستمرار عملية الكر والفر بين الشرطة والطلاب داخل نيالا.