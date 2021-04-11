خروج طلاب نيالا في تظاهرات بسبب الكهرباء والماء وحكومة الولاية تُعلِّق الدراسة

نيالا: محجوب حسون

خرج طلاب مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب دارفور في تظاهرات جابت مدينة نيالا، وذهبت إلى بيت الوالي وأمانة حكومة الولاية، أدى إلى إغلاق المحال التجارية بسبب انقطاع إمداد الكهرباء وشُح المياه وغلاء الأسعار.

وأعلن مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، اللواء علي حسب الرسول، مقرر لجنة أمن الولاية، تعليق الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي إلى أجل غير مسمى، منوهاً إلى إصابة (6) من رجال الشرطة بإصابات متفاوتة من قبل المتظاهرين، بجانب تكسير خارجي لبنك فيصل الإسلامي بعد احتواء القوات المشتركة للموقف.